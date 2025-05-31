Pezeşkiyan, Asya Atletizm Şampiyonu Reyhane Mobini'yi tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, Asya Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcu Reyhane Mobini’yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan paylaşımında, “Asya Atletizm Şampiyonası uzun atlama kategorisinde şampiyonu olan Reyhane Mobini'nin bu başarısı, sadece İran kadın atletizminin ilk tarihi altın madalyası değil, aynı zamanda ülkemizin kadınlarının dünya sahnesindeki azim ve kararlılığının bir göstergesidir. Kızım Reyhane Mobini’yi tebrik ediyor, tüm İran halkı için yürekten başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

Reyhane Mobini, Güney Kore'de düzenlenen 2025 Asya Atletizm Şampiyonası uzun atlama kategorisinde İran'a altın madalya kazandırdı.