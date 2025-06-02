Mısır'dan İran-ABD nükleer görüşmelerine destek

Arap medyasına göre Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kahire’de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüştü. Görüşmenin ardından Ortak Basın Toplantısı düzenlendi.
Abdulati, Grossi ile nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge hakkında görüştüğünü belirterek, ''İran nükleer sorununun barışçıl çözümüne desteğimizi yineliyoruz’’ dedi.
Mısır Dışişleri Bakanı, ülkesinin askeri seçeneğe karşı olduğunu vurgulayarak, ''İran'ın nükleer programı konusunda anlaşmaya varılması bölge için olumlu etkileri olacaktır’’ ifadesini kullandı.
Grossi ise, ''ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran nükleer dosyasındaki çabalarını destekliyoruz’’ dedi.
Grossi’nin iddiasına göre, UAEA’nın İran raporu doğruladığımız bilgilere dayanmaktadır.
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Tahran'ın son 3 aylık nükleer faaliyetlerine ilişkin yayınladığı raporuna sert tepki göstererek, söz konusu raporun "taraflı ve siyasi baskılarla hazırlanmış" olduğunu belirtmişti.
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