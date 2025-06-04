Türk milli bisikletçi Tebriz Hastanesi'nde hayatını kaybetti

İran’da düzenlenen İran-Azarbaycan yol bisikletinin son etabında yaralanan Türk bisikletçi Mustafa Ayyorkun, Tebriz Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Türk sporcunun Spor Toto Bisiklet Takımı'ndan olduğu öğrenildi.
İran’da düzenlenen İran-Azarbaycan yol bisikletinin son etabında yaralanan Türk bisikletçi Mustafa Ayyorkun, Tebriz Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İran’da düzenlenen İran-Azarbaycan yol bisikletinin son etabında yaralanan Türk bisikletçi Mustafa Ayyorkun, Tebriz Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Türk sporcunun Spor Toto Bisiklet Takımı'ndan olduğu öğrenildi.
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