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31 May 2025 15:31

Hizbullah’ın Roket Kuvvetleri Komutanı şehit düştü

Hizbullah’ın Roket Kuvvetleri Komutanı şehit düştü

Lübnan İslami Direnişi Hizbullah, Muhammed Ali Cemul’un İsrail rejimi tarafından güney Lübnan’da şehit edildiğini teyit etti.

Siyonist rejim ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Deir ez-Zahrani bölgesinde Hizbullah’ın El-Şıkif Roket Kuvvetleri Komutanı Muhammed Ali Cemul’u şehit ettiğini ileri sürdü.

İsrail işgal güçlerinin sözcüsü Avihay Adraee, Deir ez-Zahrani bölgesine düzenlenen saldırıda Cemul’un hedef alındığını ve öldürüldüğünü iddia etti.

Adraee, Cemul’un işgal altındaki topraklara yönelik havan saldırılarını yönettiğini ve yakın zamanda Hizbullah’ın altyapıların yeniden inşası çalışmalarında da yer aldığını söyledi.

Öte yandan, El-Mayadeen bu sabah yayınladığı haberde, İsrail’e ait bir İHA’nın Lübnan güneyinde Deir ez-Zahrani bölgesinde bir aracı hedef aldığını duyurdu.

Lübnan İslami Direnişi Hizbullah, Muhammed Ali Cemul’un İsrail rejimi tarafından güney Lübnan’da şehit edildiğini teyit etti.

News ID 1927318

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