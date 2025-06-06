İran’dan Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Kurban Bayramı gecesinde Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava ve İHA saldırılarını kınadı.

Sözcü Bekayi, bu saldırıyı Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine açık bir saldırı olarak nitelendirdi.

Dışişleri Sözcüsü, Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sessizliği ve eylemsizliği gölgesinde Lübnan’a yönelik tekrarlanan saldırılarına dikkat çekerek, ateşkesin garantörleri olan ABD ve Fransa’nın doğrudan sorumluluğunu vurguladı.

Bekayi ayrıca, Siyonist rejimin bu denli pervasızca hukuk ihlalleri yapmasının, BM Şartı ve uluslararası hukukun temel ilkelerini açıkça çiğlemesinin, ancak ABD’nin açık ve gizli desteğiyle mümkün olduğunu belirtti.

Bekayi ayrıca, Siyonist rejimin barışı ihlalleri ve saldırgan eylemleriyle mücadele konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, Konsey'in BM Şartı'na uygun olarak kendisine verilen görevler doğrultusunda pratik adımlar atması çağrısında bulundu.