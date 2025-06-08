Hamas, Madleen gemisinin güvenliğinden İsrail'i sorumlu tuttu

Hamas, Gazze Şeridi'ne yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen gemisinde bulunan aktivistlerin can güvenliğinin sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, rejimin savaş bakanı Yisrael Katz'ın, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Naim, "Gazze'de vahşice uygulanan ablukayı kırmak için insanlık adına hayatlarını riske atan dayanışmacıların hayatlarından İsrailli liderleri sorumlu tuttuklarını" ifade etti.

Siyonist İsrail'in Gazze'deki ablukayı kaldırmak için ister Madleen gibi denizden ister birkaç ülkeyi geçerek karadan gerçekleştirilen eylemleri hedef alan tehditlerinin, dünyadaki özgür insanların hedeflerine ulaşması konusundaki iradelerini kıramayacağını kaydeden Naim, "nefret, ölüm ve yıkımın iradesinin, yaşama iradesine galip gelemeyeceğini" vurguladı.