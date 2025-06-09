Hamas’tan işgalci güçlerin Madleen gemisine korsanlığına tepki

İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist işgalci güçlerin uluslararası sularda Gazze’ye insani yardım taşıyan "Madleen" gemisine el koymasını şiddetle kınadı.

Hamas, "Gazze'ye ulaşması gereken sembolik insani yardımları engelleyen bu korsanlık eylemi, organize terörün ve uluslararası hukuk ihlalinin açık kanıtıdır." açıklaması yaptı.

Açıklamada, gemideki uluslararası gönüllülerin insani dayanışma amacıyla yola çıktıkları vurgulanarak, işgalcilerin bu barışçıl girişimi engellemesinin insanlık onuruna yapılan büyük bir saldırı olduğu belirtildi. Gönüllülerin kararlılıkla işgalcilerin tehdidine karşı durduğu ve Gazze'nin yalnız olmadığını dünyaya gösterdiği ifade edildi.

Hamas, gemideki yolcuların güvenliğinden tamamen Siyonist rejimin sorumlu olduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumlara bu suçu kınamaları çağrısında bulundu.