Siyonist rejimden Madleen gemisine müdahale (+Video)

Madleen gemisi, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak ve bu şeride uygulanan ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan yola çıkmıştı.

Gazze Ablukasını Kaldırma Uluslararası Komitesi daha önce yaptığı açıklamada Madleen gemisinin yavaş yavaş Gazze kıyılarına yaklaştığını duyurmuştu. Siyonist rejim de bu geminin hedefine ulaşmasına izin vermeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından yapılan açıklamada, gemideki duruma ilişkin bilgi verildi.

Siyonist rejimin Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. Siyonist rejim ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, Siyonist ordu tarafından kaçırıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'de açlıkla boğuşan Filistinlilere destek olmak için yola çıkan ve kaçırılan insan hakları aktivistlerinin güvende tutulmalarını sağlamak için vatandaşı oldukları ülkelerin dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen gemisinin kaptanıyla irtibata geçtiğini ve gemi durdurulduğunda yaralanan kimsenin olmadığını bildirdiğini aktardı.

Albanese, "Kaptan benimle telefonda konuşurken askerlerin konuştuğunu duydum. 'Başka bir tekne yaklaşıyor' derken bağlantı kesildi." ifadelerini kullandı.

Francesca Albanese daha önce El Cezire’ye verdiği demeçte bu geminin İsrail’in güvenliğine herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve İsrail’in uluslararası sularda bu gemiyi engelleme hakkına sahip olmadığını söylemişti.

