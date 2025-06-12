İran'dan UAEA Yönetim Kurulu kararına sert çıkış: Gerekli tedbirleri alacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve üç Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa, Almanya) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nu İran’ın barışçıl nükleer programına ilişkin şüphe yaratmak amacıyla siyasi bir araç olarak kullanmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, adı geçen dört ülkenin ortak önerisi ve UAEA Başkanı’nın siyasi içerikli raporu temel alınarak onaylanan İran karşıtı kararda yer alan iddiaları tamamen reddederek, bu kararı, İran’a baskı uygulamak ve İran halkının meşru nükleer haklarından vazgeçmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış, gerekçesiz, haksız ve gayrimeşru bir eylem olarak nitelendirdi.

Sözcü Bekayi, bu uygunsuz ve yıkıcı eylemin doğuracağı her türlü sonuç ve sorumluluğun bu kararın mimarlarına ait olduğunu belirterek, İran’ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkını korumak için gerekli tedbirleri alacağını vurguladı.

İran’ın koruma önlemleri kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığına dair iddiaları asılsız ve kurgusal olarak nitelendiren Beakayi, “Bu tür iddialar, kararın mimarlarının samimiyetsizliğini ve kötü niyetini ortaya koymaktadır. Zira bu iddialar, UAEA Başkanı’nın son derece siyasi olan raporunda bile yer almamıştır” dedi.

Üç Avrupa ülkesi ve ABD’nin İran’ın bilimsel ve ekonomik gelişimini engellemeye yönelik kötü geçmişine atıfta bulunan Bekayi, bu ülkelerin 20 yılı aşkın süredir İran’ın barışçıl nükleer programına yönelik sahte 'endişelerle' İran halkını yasa dışı yaptırımlar ve tehditlere maruz bıraktığını söyledi.

Bekayi, İran’ın tüm bu baskılara rağmen nükleer alanda yerli teknolojisini İranlı gençlerin yeteneği ve azmiyle güçlendirmeyi başardığını ve bu baskıların fırsata dönüştürüldüğünü ifade etti.

UAEA Başkanı’nın İran’a karşı önyargılı tutumundan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bekayi, son rapordaki yanıltıcı iddialar ve kışkırtıcı açıklamalarla UAEA’nın profesyonel itibarına zarar verildiğini belirtti.

Bekayi, UAEA Başkanı’nın siyasi davranışlardan uzak durarak ajansın tüzüğüne uygun şekilde görevini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Bekayi ayrıca, Çin, Rusya, Venezuela, Küba, Nikaragua ve Belarus’un yayımladığı ortak bildiriyle kararı reddetmelerinden dolayı bu ülkelere teşekkür etti ve karara çekimser veya hayır oyu veren tüm ülkelere de şükranlarını sundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran halkının Birleşmiş Milletler Şartı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesindeki meşru haklarını koruma konusundaki kararlılığını yineledi.

Ne oldu?

UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın yükümlülüklerine uymadığına dair ABD ve üç Avrupa ülkesinin sunduğu kararı 19 evet, 3 hayır ve 11 çekimser oyla kabul etti.

Avrupa ve ABD'nin İran karşıtı kararında hangi maddeler yer alıyor?

Bu karar, İran dosyasını doğrudan BM Güvenlik Konseyi'ne göndermiyor, ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı’ndan şu taleplerde bulunuyor:

1. İran, bu karar ve daha önceki kararların uygulanmasına yönelik çabalarını sürdürmelidir.

2. İran, bu kararda gündeme gelen konularla ilgili her türlü yeni gelişmeyi içeren yeni bir rapor sunmalı ve nükleer madde ve ekipmanların mevcut yerleri hakkında ajansı bilgilendirmelidir.

3. İran, ajansın talep ettiği sahalara ve maddelere erişim sağlamalı ve ajansın uygun gördüğü şekilde numune alma işlemlerine izin vermelidir.

4. İran, ajans ve Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü tüm adımları atarak, koruma önlemleri anlaşmasına uymadığı durumları derhal gidermelidir.