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13 Haz 2025 11:31

Katar'dan İsrail'in İran sladırısına tepki

Katar'dan İsrail'in İran sladırısına tepki

Katar Dışişleri Bakanlığı şunları söyledi: Katar, İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınadığını ve bunun İran'ın egemenliğinin ve güvenliğinin açık bir ihlali olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı şunları söyledi: Katar, İsrail'in İran  topraklarına yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınadığını ve bunun İran'ın egemenliğinin ve güvenliğinin açık bir ihlali olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunları söyledi: Katar, bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden saldırgan politikaların tekrarlanmasıyla uyumlu olan bu tehlikeli tırmanıştan güçlü bir şekilde endişe duyduğunu ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı şunları söyledi: Katar, uluslararası toplumun bu saldırıları derhal durdurma yönündeki yasal ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

News ID 1927685

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