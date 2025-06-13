İran: İsrail dünyanın en tehlikeli rejimidir

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Siyonist İsrail'in dün gece İran'a yaptığı hava saldırısı sonucu acil toplandı.

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, "Dünyanın en tehlikeli rejimi olan İsrail rejimi, ABD'nin tam bilgisi ve siyasi desteğiyle İran'a yönelik saldırılar gerçekleştirdi" dedi.

İrevani, "İsrail rejimi, insani hukuku ihlal ederek, İran'ın çeşitli kentlerindeki sivil tesislerini hedef aldı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia ise, İran'a düzenlediği saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyinde İsrail'i "şiddetle kınadığını" belirtti.

İsrail'in saldırısıyla ilgili "sebepsiz" değerlendirmesinde bulunan Rus Büyükelçi Nebenzia, bunun BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun "büyük bir ihlali" olduğunu ifade etti.

Rus Büyükelçi, İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgili konuyu zorla çözmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, son 24 saat içinde yaşanan gelişmelerin sadece Ortadoğu bölgesi için değil, "tüm dünya için en korkunç sonuçlara yol açabileceğine" işaret etti.

İsrail'in saldırganlığının "Batılı ülkelerin rızasının doğrudan bir sonucu" olduğunu söyleyen Nebenzia, Tel Aviv’in eylemlerinin, İran'ın "barışçıl nükleer programını çevreleyen gerginliği düşürme çabalarını baltalamayı amaçladığını" ifade etti.

