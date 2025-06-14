Uruguay, İran ve Siyonist rejime itidal çağrısında bulundu

Uruguay Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejim ile İran arasındaki tehlikeli askeri gerilimin tırmanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, "Uruguay, halihazırda son derece hassas olan Ortadoğu bölgesinde durumun daha da kötüleşmesi tehdidini içeren, İsrail ile İran arasındaki tehlikeli askeri gerilimin tırmanışını büyük bir endişeyle izlemektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası hukuka saygı, barış ve ihtilafların barışçıl yollarla çözümünü savunan bir ülke olarak Uruguay, taraflara itidal çağrısında bulunmakta; bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmalarını ve diplomatik kanalları yeniden devreye sokmalarını istemektedir."