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14 Haz 2025 09:29

Uruguay, İran ve Siyonist rejime itidal çağrısında bulundu

Uruguay, İran ve Siyonist rejime itidal çağrısında bulundu

Uruguay Dışişleri Bakanlığı, bakanlığın portalında yayımladığı bir bildiride Siyonist rejim ile İran arasındaki tehlikeli askeri gerilimin tırmanışını büyük bir endişeyle izlediğini duyurdu.

Uruguay Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejim ile İran arasındaki tehlikeli askeri gerilimin tırmanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, "Uruguay, halihazırda son derece hassas olan Ortadoğu bölgesinde durumun daha da kötüleşmesi tehdidini içeren, İsrail ile İran arasındaki tehlikeli askeri gerilimin tırmanışını büyük bir endişeyle izlemektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası hukuka saygı, barış ve ihtilafların barışçıl yollarla çözümünü savunan bir ülke olarak Uruguay, taraflara itidal çağrısında bulunmakta; bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmalarını ve diplomatik kanalları yeniden devreye sokmalarını istemektedir."

News ID 1927741

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