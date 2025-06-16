Pezeşkiyan ile Erdoğan ikinci kez görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran-İsrail savaşının sona ermesi için diplomasi görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile ikinci kez telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi.