Erakçi ile İshak Dar İsrail'in İran saldırısını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü. Görüşmede Siyonist İsrail'in İran saldırıları ele alındı.

Erakçi, İsrail’in saldırısını sert bir dille kınayan ve İran’a dayanışma gösteren Pakistan hükümetinin üst düzey yetkilileri ve halkının tutmunu takdir etti.

Siyonist İsrail’in İran’da sivil yerleri, konutları, hastaneleri ve devlet televizyonu binasını hedef aldığını belirten Erakçi, ''Siyonist rejimin savaş yanlısı ve işgalci yapısı bölgedeki güvensizliğin kaynağıdır.’’ dedi.

Bakan Erakçi, ''Uluslararası toplum tek sesle bu rejimin İran'a yönelik saldırılarını açık bir şekilde kınamalı ve BM Güvenlik Konseyi'ni saldırganlığı durdurma ve saldırgandan hesap sorma konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmelidir’’ ifadesini kullandı.

İshak Dar, Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı askeri saldırılarını kınayarak, Pakistan hükümeti ve halkının İran'a desteğini yineledi.