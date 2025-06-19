Son 48 saatte işgal altındaki topraklara yönelik İran füze ve drone saldırılarının en kapsamlı dalgası bu sabah başladı. Siyonist rejim, medya kuruluşlarının yardımıyla, İran'ı Beerşeba'daki bir hastaneyi hedef almakla suçlayarak İran'a karşı bir propaganda dalgası başlattı.

Peki gerçek nedir?

İbranice kaynaklar, İran füzelerinden birinin Beerşeba'daki Soroka Hastanesi'ni vurduğunu iddia etti, ancak saldırının asıl hedefi, hastanenin yakınında bulunan Gav-Yam Teknoloji Parkı'ndaki büyük IDF Komuta ve İstihbarat (IDF C4I) karargahı ve istihbarat kampıydı. Resimde görülebileceği gibi, Gav-Yam merkezi Soroka Hastanesi'nin hemen yanında yer almaktadır.

Bu merkezlerin binlerce İsrail askerine, dijital komuta sistemlerine, siber operasyonlara ve İsrail ordusunun C4ISR sistemlerine ev sahipliği yaptığını söylemek lazım.

Öte yandan İngiliz gazetesi The Guardian da hastanenin İsrail askerlerini tedavi etmek için kullanıldığını kabul etti. İsrail Sağlık Bakanlığı ise Soroka Hastanesi'nin faaliyete devam ettiğini ve yalnızca küçük hasarlar aldığını kabul etti.

İşgal altındaki topraklarda hassas güvenlik bölgesi olarak değerlendirilen bu merkez, İsrail rejiminin siper olarak kullanmak üzere Soroka Hastanesi'nin hemen yanına yerleştirdiği bir merkez.

Siyonist rejimin acil durum sektöründe faaliyet gösteren Star of David örgütü de Soroka Hastanesi binasına bağlı biyolojik araştırma merkezinin İran füzeleri tarafından hedef alındığını itiraf etti. Bu merkez, işgal altındaki topraklarda hassas bir güvenlik alanı olarak kabul ediliyor ve Siyonist rejim, Soroka Hastanesi'nin hemen yanına siper olarak kullanmak üzere yerleştirdi. Burada ortaya çıkan temel soru, güvenlik, casusluk ve askeri merkezlerin neden bu hastanenin etrafına yerleştirilmesi gerektiğidir? Aslında, sadece patlama dalgası Barmastan'daki önemli İsrail askeri merkezine etkili oldu ve bu, Siyonist rejimin sahadaki yenilgilerini meşrulaştırmak için yaptığı bir medya oyunudur.

Ayrıca, İran'ın işgal topraklarına yönelik yoğun füze saldırıları nedeniyle daha önce bu hastane için tahliye uyarısı yapılmıştı.

Siyonist rejim, İran'ın önemli stratejik pozisyonlarına yönelik büyük füze saldırısını gölgede bırakmak için bu konuda manevra yapmaya çalışıyor.