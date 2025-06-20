İngiltere Dışişleri Bakanı, İran için önemli mesaj taşıyor

Financial Times gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Cenevre'de yapılacak İran-E3 toplantısı sırasında ABD'nin diplomatik çözümle ilgili mesajını İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi'ye ileteceğini iddia etti.

İran ile E3 ülkeleri bugün Cenevre'de toplanacak

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, dün yaptığı açıklamada Cuma günü Cenevre kentinde İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile bir araya geleceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı'nın Cenevre ziyaretinin amacı nedir?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin Cenevre ziyaretine ilişkin açıklamada bulunarak, Erakçi'nin Avrupalı taraflarla nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılması konularını ele alacağını söyledi.

Bekayi, Dışişleri Bakanlığı’nın Siyonist rejim saldırılarına karşı ülkeyi koruyan silahlı kuvvetlerine tam destek verdiğini vurgulayarak, “Erakçi'nin Avrupalıların talebi üzerine düzenlenecek nükleer mesele, İsrail'in İran saldırısı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili toplantıya katılması için hazırlık yapılıyor” dedi.

İran ve üç Avrupa ülkesi, 16 Mayıs'ta İstanbul’da bir araya gelerek 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma (KOEP) hakkında görüşmeler yaptı.