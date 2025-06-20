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20 Haz 2025 22:08

Erakçi: Siyonist rejimin saldırıları devam ettiği sürece hiçbir tarafla müzakere etmeyeceğiz

Erakçi: Siyonist rejimin saldırıları devam ettiği sürece hiçbir tarafla müzakere etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı, Avrupa'daki taraflarla görüşmelerini tamamladıktan sonra, "Bu rejimin saldırıları devam ettiği sürece hiçbir tarafla müzakere etmeyeceğiz" vurgusunu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları ve Avrupa dış politika şefiyle yaptığı görüşmelerin sonunda görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu vurgulayan Erakçi, "Siyonist rejim saldırganlıklarını ve suçlarını durdurmalı. Bu rejimin saldırıları devam ettiği sürece hiçbir tarafla müzakere etmeyeceğiz." dedi.

Erakçi "İran İslam Cumhuriyeti'nin kendini savunma hakkını kullanmaya devam edeceğini" vurgulayarak, "Siyonist rejimin iğrenç saldırılarının kınamamasından endişe duyuyoruz."ifadesini kullandı.

Erakçi"İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programı barışçıldır ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimi altındadır."şeklinde konuştu.

News ID 1928004

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