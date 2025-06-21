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21 Haz 2025 08:35

Axios: Cenevre görüşmeleri gelecek hafta devam edecek

Axios: Cenevre görüşmeleri gelecek hafta devam edecek

Axios, Batılı diplomatlara dayanarak, İran ve Avrupa ülkelerinin önümüzdeki hafta yeni bir toplantı düzenleme konusunda anlaştığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün Cenevre'de Avrupalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede, anlaşmazlıkların çözümünde diplomasinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Ancak, Siyonist rejimin İran’a yönelik vahşi saldırganlığını bu sürecin önündeki en büyük engel olarak nitelendirdi.

Axios, Batılı diplomatlara dayanarak, tarafların önümüzdeki hafta yeni bir toplantı düzenleme konusunda anlaştığını bildirdi.

CNN ise, İran’ın Cuma günkü görüşmelerde, ABD adına hareket eden Avrupa ülkelerinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma talebini reddettiğini ve İran’ın meşru nükleer hakkını vurguladığını açıkladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran ve üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından, İran’la diyalog yolunun açık kalması gerektiğini söyledi.

AB Dış Politika Temsilcisi ayrıca, “Müzakerelere devam etme ve sadece nükleer meseleleri değil, diğer konuları da ele alma konusunda anlaştık” ifadesini kullandı.

News ID 1928010

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