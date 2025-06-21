Axios: Cenevre görüşmeleri gelecek hafta devam edecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün Cenevre'de Avrupalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede, anlaşmazlıkların çözümünde diplomasinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Ancak, Siyonist rejimin İran’a yönelik vahşi saldırganlığını bu sürecin önündeki en büyük engel olarak nitelendirdi.

Axios, Batılı diplomatlara dayanarak, tarafların önümüzdeki hafta yeni bir toplantı düzenleme konusunda anlaştığını bildirdi.

CNN ise, İran’ın Cuma günkü görüşmelerde, ABD adına hareket eden Avrupa ülkelerinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma talebini reddettiğini ve İran’ın meşru nükleer hakkını vurguladığını açıkladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran ve üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından, İran’la diyalog yolunun açık kalması gerektiğini söyledi.

AB Dış Politika Temsilcisi ayrıca, “Müzakerelere devam etme ve sadece nükleer meseleleri değil, diğer konuları da ele alma konusunda anlaştık” ifadesini kullandı.