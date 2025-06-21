Erakçi: Halkımızın haklı sesini İslam dünyasına duyuracağız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği İstanbul'da basına yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

“İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Zirvesi, önceden planlandığı gibi bu tarihte gerçekleşecekti. Ancak Siyonist rejimin ülkemize yönelik saldırısı göz önüne alındığında, bu konuda özel bir oturum düzenlenmesini talep ettik ve bu talebimiz kabul edildi. Bu toplantı sonunda bu saldırıyı açıkça kınayan güçlü bir bildirinin yayınlanmasını umuyoruz.”

Dışişleri Bakanı Erakçi açılamasının devamında, “Bu fırsatı kullanarak toplantıya katılan diğer dışişleri bakanlarıyla, saygıdeğer Genel Sekreterle ve ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğim. Aynı zamanda, halkımızın meşru müdafaa hakkının ve haklı duruşunun sesi olabilmek için bu toplantıyı bir vesile olarak değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.