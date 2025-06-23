İran, “Hayber” çok başlıklı füzelerle işgal altındaki toprakları hedef aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Halkla İlişkiler Birimi, İsrail’e karşı başlattığı “Gerçek Vaat 3” operasyonunun 21. dalgasına ilişkin açıklamada bulundu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Siyonist rejimin sürügelen vahşi saldırganlıklarına karşılık olarak, “Gerçek Vaat 3” operasyonunun 21. dalgası katı ve sıvı yakıtlı füzelerin fırlatılması ve akıllı İHA’ların karma operasyonuyla başladı.

Bu operasyonda, ilk kez çoklu savaş başlığına sahip Hayber (Kadr H) balistik füzesi, yeni ve sürpriz taktiklerle kullanılarak daha hassas, daha yıkıcı ve daha etkili isabetler sağlandı ve işgal altındaki toprakların kuzeyinden güneyine, merkezine kadar birçok stratejik hedef vuruldu.

Bu etkili operasyonlar özel yeni taktikler ve düşmanın hava savunma sistemlerindeki zayıflıklar kullanılarak daha güçlü ve yıkıcı şekilde devam edecektir. Ayrıca, gün boyunca insansız hava araçlarının (İHA’ların) savaş operasyonları bir an bile durmaksızın sürüyor. işgalci rejim ise sürekli siren sesleri, kaçış ve sığınak deneyimi yaşıyor."