Erakçi’den ABD'nin askeri saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Özel İran Oturumunun “yapıcı” geçtiğini belirtti.
Erakçi, “ABD güçlerinin ansızın İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıyla karşı karşıya kaldık" dedi.
Bakan Erakçi, "ABD'nin nükleer tesislere yönelik askeri saldırısını kınıyoruz. Bu bariz bir saldıganlıktır” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine ait savaş uçaklarının İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıya katıldığını doğrulamıştı.
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