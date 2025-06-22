Yemen'den ABD'nin İran saldırısına tepki

Al Mayadeen'in haberine göre, Sana hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınandı.

Açıklamada, “Trump yönetiminin İran'ın üç nükleer tesisine yönelik acımasız saldırganlığı sadece ülkenin egemenliğinin ihlali değil, aynı zamanda kardeş İran'ın halkına karşı açık bir savaş ilanıdır” denildi.

Sana hükümetinden yapılan açıklamada, "ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı açık ve acımasız saldırganlığını kınıyoruz ve bu gerginliğin tırmanmasını bağımsız ve dirençli bir halka karşı saldırgan ve tehlikeli bir adım olarak görüyoruz" denildi.

Yemen, bu saldırının ABD'nin uluslararası hukuk ile BM Antlaşması’na saygı duymadığını ve emperyalistlerin çirkin yüzünü gösterdiğini bildirdi.