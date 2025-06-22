ABD ve İsrail'in saldırıları Tahran'da protesto edildi

Başkent Tahran'da vatandaşlar, ABD ile İsrail rejiminin ülkeye yönelik saldırılarını kınamak için sokaklara döküldü.

Tahran’ın göbeğindeki İnkılap Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ABD'nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını ve devam eden İsrail rejiminin saldırganlığını kınadı.

"Nükleer enerji bizim hakkımızdır" yazılı pankartlar taşıyan İranlılar “ABD’ye ölüm” ve “İsrail'e ölüm” sloganlar attı.

Protestocular işgalci İsrail ile savaşın başlangıcından bu yana şehit edilen liderlerin portrelerini taşıdı.

Tahran’daki protesto gösterisine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın da katıldığı belirtildi.