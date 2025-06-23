Katil İsrail Tahran'a saldırıyor

Katil Siyonist rejim birkaç dakika önce Tahran'ın bazı bölgelerine saldırdı.

Bir haber ağı muhabirine göre, şehrin kuzeyinde ve doğusunda bazı bölgelere saldırı düzenlendi.

Şehit Beheşti üniversitesine de saldırdığı öğrenildi.