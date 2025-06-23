  1. İran
23 Haz 2025 12:52

Katil İsrail Tahran'a saldırıyor

Katil İsrail Tahran'a saldırıyor

Siyonist rejimin son eyleminde Tahran'ın kuzeyinde ve doğusunda binalara saldırı düzenlendi.

Katil Siyonist rejim birkaç dakika önce Tahran'ın bazı bölgelerine saldırdı.

Bir haber ağı muhabirine göre, şehrin kuzeyinde ve doğusunda bazı bölgelere saldırı düzenlendi.

Şehit Beheşti üniversitesine de saldırdığı öğrenildi.

News ID 1928109

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