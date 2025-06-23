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23 Haz 2025 15:01

İran: İlk kez çok başlıklı balistik füze kullandık

İran: İlk kez çok başlıklı balistik füze kullandık

Gerçek Vaat 3 operasyonunun sözcüsü Albay Tacik, son operasyonda çok başlıklı balistik füze kullanıldığını belirtti.

Gerçek Vaat 3 operasyonunun sözcüsü Albay İman Tacik, bugün son misilleme operasyonu hakkında yaptığı açıklamada, "Daha isabetli, yıkıcı ve etkili saldırılar için ilk kez Hayber adlı çok başlıklı balistik füzesi kullandık" dedi.

Albay Tacik, "Son operasyonda işgal altındaki topraklarda kuzeyden güneye ve rejimin merkezine kadar stratejik hedefler vuruldu" ifadesini kullandı.

Sabah saatlerinde vurulan hedefler arasında Ben Gurion Havalimanı, bir biyolojik araştırma tesisi ile çok sayıda komuta, kontrol ve lojistik destek üssü yer aldı.

News ID 1928116

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