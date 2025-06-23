Şanghay İşbirliği Örgütü, ABD'nin İran'a saldırısını kınadı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını sert dille kınadı.

ŞİÖ tarafından yapılan açıklamada, "Bu tür eylemler, uluslararası hukukun, uluslararası hukukta kuvvet kullanma yasağıyla ilgili BM Şartı'nın ve İran ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünün ağıt ihlalidir" ifadesi kullanıldı.

Örgüte göre ABD'nin saldırısı bölgesel ve küresel güvenliğe zarar verir ve küresel barış ve istikrar için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Mevcut gerginliğin azaltılması gerektiğini vurgulayan ŞİÖ, durumu diplomatik yöntemlerle çözme çağrısında bulundu.

ABD, dün İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı, birçok ülkenin liderleri tarafından çeşitli vesilelerle sert bir şekilde eleştirildi.