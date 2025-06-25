Çin: BRICS ülkeleriyle Ortadoğu için çabalamaya hazırız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, olağan basın toplantısında bir soru üzerine BRICS’in dönem başkanlığını yürüten Brezilya tarafından yayımlanan BRICS Ülkelerinin İran Topraklarına Yönelik Askeri Saldırıların Ardından Ortadoğu’daki Güvenlik Durumunun Kötüleşmesine İlişkin Ortak Bildirisi’ni değerlendirdi.

BRICS ülkelerinin dünya barışı ve istikrarını koruyan, uluslararası adalet ve hakkaniyeti savunan ilerici güçler olduğuna dikkat çeken Guo, Ortadoğu bölgesindeki mevcut gerilime karşı, BRICS ülkelerinin ateşkesin sağlanarak savaşın sona erdirilmesi, diyalog ve istişare sürecine geri dönülmesi çağrısında bulunmasının bölgedeki gerilimin düşürülmesi için yapıcı rol oynadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in geçen yıl Kazan’da gerçekleştirilen BRICS Liderler Zirvesi’nde herkesin ortak güvenliğin savuncuları olarak hareket etmesi gerektiğini ifade ettiğini hatırlatan Guo, Ortadoğu bölgesindeki barış ve istikrarı korumak için BRICS ülkeleriyle birlikte çaba harcamaya devam etmeye hazır olduklarının altını çizdi.