Türkiye ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanları bir araya geldi

TRT Haber’e göre, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret etti.

Orgeneral Gürak, Azerbaycanlı mevkidaşını askeri törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndaki törende, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Orgeneral Veliyev, Onur Kıtası'nı selamladı.

Törenin ardından Genelkurmay Başkanları basına kapalı olarak baş başa görüştü.

Görüşmede; askeri ilişkiler ve savunma sanayiinde iş birliği ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.