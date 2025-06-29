Bakü: Topraklarımızı İran’a karşı askeri operasyonlar için kullandırmadık

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ülke toprakları veya hava sahasının İran ya da başka herhangi bir ülkeye yönelik saldırgan askeri operasyonlarda kullanılmadığını duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Ayhan Hacızade, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Azerbaycan Cumhuriyeti, topraklarının veya hava sahasının herhangi bir ülke tarafından İran'a ya da başka bir ülkeye karşı askeri operasyonlarda kullanıldığı yönündeki iddiaları kesinlikle reddeder.”

APA haber ajansına göre Hacızade, bu tür iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Bu konuda herhangi bir somut ve güvenilir kanıt bulunmamaktadır.” dedi.

Sözcü sözlerine şöyle devam etti:

“Bu tarz iddialar, Azerbaycan ile İran arasında karşılıklı saygı, toprak bütünlüğüne bağlılık ve iç işlerine karışmama temelinde kurulan ilişkileri zedelemektedir.”