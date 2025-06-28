Yemen: İsrail'e ait hassas noktayı füzeyle hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, konuya dair yaptığı açıklamada, Yemen'e bağlı füze biriminin, işgal altındaki toprakların güneyindeki Birüssebi'de hassas bir noktayı "Zülfikar" tipi balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.

Fırlatılan füzenin hedefe isabet ettiğini belirten Seri, başarılı operasyonun çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirildiğini bildirdi.

İşgal ordusu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada ise Yemen'den fırlatılan bir füzenin başarıyla imha edildiğini iddia etti.