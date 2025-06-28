THY'nin İran seferleri yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) İran seferlerinin yeniden başlanacağı açıklandı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Haziran Pazartesi günü İran-Meşhed seferlerimizi tekrar başlatıyoruz" ifadesini kullandı.
Türk Hava Yolları (THY), ara verilen İran seferlerine pazartesi günü yeniden başlanacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İran seferlerinin yeniden başlanacağı açıklandı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Haziran Pazartesi günü İran-Meşhed seferlerimizi tekrar başlatıyoruz" ifadesini kullandı.
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