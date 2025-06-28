Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Rus yayın kuruluşu RT'ye verdiği röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bekayi, Siyonist İsrail'in İran saldırısı hakkında, ''Müzakere sürecinin ortasında İran'a saldırı yapıldı. Pazar günü (15 Haziran) Amerikalı yetkililerle görüşmemiz gerekiyordu. Ancak Cuma günü (13 Haziran), 6. tur müzakerelerin planlanan tarihinden iki gün önce, İsrail rejimi ABD'nin desteği ve yeşil ışığıyla İran'a saldırı düzenledi’’ dedi.

''İsrail ve ABD'nin eylemleri diplomasiyi yok etti''

İran’ın her zaman diplomasiyi desteklediğini belirten Bekayi, ''Ancak İsrail ve ABD'nin eylemleri diplomasiyi yok etti. Kelimenin tam anlamıyla diplomasi ihanete uğradı’’ ifadesini kullandı.

Bekayi, ABD'nin saldırsına tepki göstererek, İran, BM Antlaşması’nın 51'inci maddesi kapsamında bölgedeki en büyük ABD hava üssü olan Katar'daki El Udeid üssünü hedef aldı'' açıklamasını yaptı.

İran'ın ABD'ye karşı düzenlediği Fetih Müjdesi operasyonuna değinen Bekayi, bu eylemin bir Amerikan üssüne karşı yapıldığını, dost ve komşu ülke Katar ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.