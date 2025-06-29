MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraflar arasında yapılan görüşmede Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplumla ile birlikte yürüttüğü çabalara değinildiği ifade edildi.

Filistinli guruplar arasında uzlaşı sağlaması hususu ele alındığı belirtilirken, Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar kapsamlı olarak görüşüldüğü ifade edildi ve Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğu da vurgulandı.