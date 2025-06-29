Grossi: İran’ın nükleer kapasitesi saldırılara rağmen hala ayakta

UAEA Başkanı Rafael Grossi, İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki bazı nükleer tesislerinin ABD’nin düzenlediği saldırılar sonucunda ciddi şekilde zarar gördüğünü ancak İran’ın nükleer programının tamamen durmadığını açıkladı.

Grossi, CBS News’e verdiği röportajda, İran’ın bazı uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam edebileceğini, hatta birkaç ay içinde santrifüjleri yeniden devreye alarak üretime geçebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Zarar gören tesisler ve belirsizlikler

Grossi, saldırılar sonucunda İran’ın 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyum stoğunun bir kısmının zarar görmüş, bir kısmının ise taşınmış olabileceğini söyledi. Ancak bu maddelerin nerede olduğu konusunda net bilgi bulunmadığını vurguladı.

UAEA’nın denetim erişimi azaldı

İran Meclisi'nde kabul edilen yeni yasa nedeniyle UAEA ile işbirliğini kısıtlayabileceği konuşulurken, Grossi bunun uluslararası anlaşmalarla çelişeceğini belirtti. UAEA denetçilerinin hala İran’da olduğunu belirten Grossi, denetimlerin kapsamının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Diplomasi vurgusu ve ABD ile işbirliği

Grossi, askeri müdahalelerin sorunu çözmeyeceğini, kalıcı bir çözümün ancak diplomatik yollarla mümkün olduğunu dile getirdi. ABD’nin İran ile müzakereleri yeniden başlatma girişimlerini desteklediğini belirten Grossi, olası bir anlaşmada UAEA’nın doğrulama ve izleme rolünü üstleneceğini söyledi.

Grossi, İran’ın nükleer teknoloji açısından ileri düzeyde bir ülke olduğunu ve bu kapasitenin ortadan kaldırılamayacağını ifade etti. Şu ana kadar İran’ın nükleer programını askeri amaçlara yönlendirdiğine dair bir kanıt bulunmadığını belirten Grossi, ancak bazı tesislerde tespit edilen açıklanamayan uranyum izlerinin ciddi soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

İran’ın eleştirilerine yanıt

İran Dışişleri Bakanı’nın, UAEA raporlarını eleştirerek ajansı taraflı olmakla suçlaması üzerine Grossi, kurumun bağımsız ve objektif olduğunu savundu. “UAEA olarak, gördüğümüz verileri raporluyoruz; ne abartıyoruz ne de eksiltiyoruz,” dedi.