  1. Ekonomi
7 Tem 2025 08:25

İran'da dolar güne nasıl başladı?

İran'da dolar güne nasıl başladı?

Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 91 bin 600 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 91 bin 600 tümen seviyesinden işlem görüyor.

News ID 1928479

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