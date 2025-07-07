https://tr.mehrnews.com/news/1928479/ 7 Tem 2025 08:25 News ID 1928479 Ekonomi Ekonomi 7 Tem 2025 08:25 İran'da dolar güne nasıl başladı? Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 91 bin 600 tümen seviyesinden işlem görüyor. Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 91 bin 600 tümen seviyesinden işlem görüyor. News ID 1928479 کپی شد İlgili haberler İran'da doların güncel fiyatı İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da doların güncel fiyatı Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru İran Ekonomi
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