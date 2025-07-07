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7 Tem 2025 17:17

Putin'in görevden aldığı bakan intihar etti

Putin'in görevden aldığı bakan intihar etti

Rusya’da Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit'in, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevden alındıktan birkaç saat sonra intihar ettiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı başkanlık kararnamesiyle görevden alınan Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit intihar etti.

Rus haber ajanslarının güvenlik kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde eski bakanın, başkent Moskova’nın banliyölerinden birinde silahla yaşamına son verdiğini yazdı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Starovoit’in cansız bedeninin aracında bulunduğunu doğruladı.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Starovoit, Kursk bölgesinde 5 yıl valilik yapmasının ardından geçen yıl mayıs ayında bakan olarak atanmıştı. 

News ID 1928502

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