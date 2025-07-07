Erakçi, BM Güvenlik Konseyi'nin tutumunu eleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor.

Abbas Erakçi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve marjında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Erakçi görüşmede, BM Genel Sekreteri’ne Siyonist rejim ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırıları hakkında bilgi verdi ve BM Güvenlik Konseyi'nin bu bariz saldırganlığına kayıtsız kalmasını sert bir şekilde eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin Siyonist rejimle işbirliği yaparak İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yaptığı saldırıyı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) ilkelerine ölümcül bir darbe ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı'nın ihlali olarak değerlendirdi.

İranlı Bakan, saldırganın sorumlu tutulması gerektiğini, verilen zarar ve kayıpların telafi edilmesi gerektiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin 487 sayılı kararına atıfta bulunan Erakçi, BM Genel Sekreteri’nden bu konuda uygun eylemde bulunmasını istedi.

Guterres ise, son birkaç haftada yaşanan gelişmelerin ve İran'a yönelik askeri saldırıların uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi riskler oluşturduğu konusunda derin endişe duyduğunu belirterek, gerginliğin azaltılması için yardıma hazır olduğunu dile getirdi.