İranlı komutandan ''İsrail'e misilleme'' açıklaması

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı General Ali Fedevi, bugün yaptığı açıklamada, "Gerçek Vaat 3 operasyonu, uygun zamanda yerine getirilecek." dedi.

İşgalci İsrail ordusu, 26 Ekim'de İran'daki bazı askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırılarda 4 askerin şehit olduğu ifade edilmişti.