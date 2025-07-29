Tümgeneral Musevi: ABD ve İsrail'in taahhütlerine güvenmiyoruz

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral İmamali Sabirzade ile telefonda görüştü.

Görüşmenin başında Orgeneral Saborzade, Tümgeneral Musevi’yi Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmasından dolayı tebrik etti.

Tacikistan Savunma Bakanı, Şehit Tümgeneral Bakıri, silahlı kuvvetlerin diğer komutanları ve masum İran halkının şehadeti nedeniyle başsağlığı dileklerini de dile getirdi.

Orgeneral Sabirzade , iki ülkenin derin kültürel, dilsel ve tarihî ortaklıklarına vurgu yaparak Tacikistan ile İran arasındaki ilişkilerin kardeşlik temeline dayandığını belirterek, “Tacikistan hükümeti ve halkı, İran halkını dostları olarak görüyor ve gerçek bir kardeş olarak kabul ediyor” dedi.

Görüşmenin devamında Tümgeneral Musevi, 12 gün süren dayatılmış savaşta İran’a verdikleri destekten dolayı Tacikistan’a teşekkür ederek, “Şehit Tümgeneral Bakıri, her zaman Tacikistan’a özel bir ilgi ve özen göstermiştir; İran ve Tacikistan silahlı kuvvetleri arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine önem vermiş ve bu yolda olumlu ve etkili adımlar atmıştır. Ben de bu yolu devam ettireceğim” dedi.

Tümgeneral Musevi, ABD ve Siyonist rejimin İran’a karşı yürüttüğü 12 günlük dayatılmış savaşın seyrine ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:

“Düşmanın bu utanmazca saldırısı dünyaya şunu gösterdi ki; ABD ve çocuk katili Siyonist rejim hiçbir uluslararası ilke ve kurala bağlı kalmadan tüm güçleriyle 12 gün boyunca İran silahlı kuvvetleriyle savaştılar. Ancak hedeflerine ulaşamadılar, aksine ağır darbeler aldılar. Bu yüzden de ateşkes talebinde bulunarak Siyonist rejimi kurtarmaya çalıştılar”

Tümgeneral Musevi sözlerine, “ABD’lilerin ve Siyonistlerin sözlerine ve taahhütlerine hiçbir şekilde güvenmiyoruz ve olası yeni bir kötülüklerine karşı kararlı bir yanıt vermek için tamamen hazırız” ifadesini ekledi.