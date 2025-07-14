Garipabadi: İran’da UAEA’ya ait hiçbir denetçi bulunmuyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi, İran Meclisi’nin kararına göre, Atom Enerjisi Kurumu ile İran arasındaki işbirliğine nihai kararın İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’ne ait olduğunu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na bildirdiklerini, bu nedenle şu anda İran’da ajans tarafından hiçbir denetimin bulunmadığını belirtti.

Garipabadi İran’ın bu işbirliğini askıya almayı kararlaştırdığını ve ajansın her türlü talebinde, bu konuda karar mercii olarak Yüksek Güvenlik Konseyi’nin işlem göreceğini söyledi.

İranlı yetkili ayrıca “ABD’nin saldırıya uğrattığı tesislere yönelik en fazla denetim raporu var; şimdi denetçiler oralara gelirse ne yapacaklar?” ifadelerini kullandı.

Washington’dan hem savaş döneminde hem de sonrasında görüşmelere yeniden başlanması yönünde mesajlar aldıklarını dile getiren Garipabadi, savaş sırasında yapılan görüşme teklifini reddettiklerini, ancak savaş sonrası bu tür mesajların incelendiğini, uygun bir karar alınacağını açıkladı.

Garipabadi, diplomaside zayıf pozisyonda hareket edilmediğini, aksine diplomatik süreçlerin ve askeri hazırlıkların eş zamanlı yürütüldüğünü vurguladı.

İranlı diplomat, Avrupa’nın “tetik mekanizmasını” (snap-back) devreye alma ihtimali konusunda resmi bir bilgi ulaşmadığını, ancak bu adımın diplomatik süreci zora sokabileceğini, böyle bir hamleye gitmeleri halinde Avrupa’nın diplomatik süreçten dışlanacağını söyledi.

Dışişleri bakanlığının İsrail ve ABD’nin saldırılarına ilişkin hukuki süreçler için Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi’ne yazılar gönderdiğini belirten Garipabadi savaşın neden olduğu zararları değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başkanlığında bir hukuk ekibi kurulduğunu kaydetti.