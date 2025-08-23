Bakan Erakçi’den Doktorlar Günü tebriği

İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Erakçi, ünlü bilgin İbn-i Sina’nın doğum günü ve “Doktorlar Günü” vesilesiyle yayımladığı mesajda, hekimleri kutladı.

Erakçi mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Doktorlar ve sağlık çalışanlarımız, tüm zorluklara ve insanlık dışı yaptırımlara rağmen her zaman fedakârca hayat vermeye devam etmiş, ellerinin ilahi rahmetin aynası olduğunu göstermişlerdir. Onlar, savaş meydanlarında askerlerle omuz omuza durmuş, kriz ve salgın günlerinde ise kendi rahatlarını değil, halkın sağlığını ön planda tutmuşlardır.”

Erakçi ayrıca, savaş dönemlerinden bugüne, özellikle koronavirüs günlerinde gösterilen fedakârlıkları hatırlatarak, sağlık şehitlerini rahmetle andı.

“Bu büyük günü hekimlerimize içtenlikle kutluyor, sağlık şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Onların yolu bizler için ilham kaynağıdır.”