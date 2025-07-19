Herat Valisi: İran-Afganistan ilişkilerinde hiçbir sorun yok

Afganistan’ın Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, bugün İran sınırındaki Dogarun Sınır Kapısı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini vurguladı.

Vali İslamcar, “Bugün İran’dan dönen bazı vatandaşlarımızı karşılamak ve geri dönüş sürecini takip etmek üzere buradayız. Ziyaretin bir diğer amacı ise Herat ile İran’ın Razavi Horasan eyaleti arasındaki ekonomik işbirliği toplantısına katılmak." dedi.

İslamcar, üç günlük Meşhed ziyareti kapsamında Razavi Horasan Valisi ile bir araya gelecek.

Ziyaret çerçevesinde sağlık ve kültür alanındaki bazı kurumlarda incelemelerde bulunacak olan İslamcar’ın, taraflar arasında birkaç işbirliği protokolüne de imza atması bekleniyor.