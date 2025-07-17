Suriye’ye Siyonist saldırılar; Güvenlik ve özgürlük hayalinin çöküşü

Kutsal Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Albay Muhammed Yusufiyan, Suriye’ye yönelik son dönemdeki geniş çaplı Siyonist rejim saldırılarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Albay Yusufiyan, Şam’da zayıf ve kukla bir yönetim bulunmasına rağmen, Suriye’nin önemli askeri ve nükleer kapasiteye sahip olmadığını, hatta İsrail’e karşı herhangi sert bir slogan veya askeri karşılık vermediğini belirtti.

Buna rağmen, İsrail’in Suriye’nin 160’tan fazla noktasına saldırdığını, önemli merkezlerden olan Genelkurmay Karargahı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ağır şekilde hedef alındığını vurguladı.

Bölgedeki karmaşık siyasi durumlara işaret eden Albay Yusufiyan, etrafımızdaki gelişmelere karşı daha bilinçli ve hassas bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Albay Yusufiyan'ın değerlendirmesi şöyle:

"Suriye'de, Şam'da bir kuklanın koltuğunda oturmasına rağmen, Siyonist rejimin son saldırısı, etrafımızda olup bitenlere daha derin bir gözle bakmanın önemini ortaya koymaktadır.

Orada ne uranyum zenginleştirme var ne de nükleer endüstri kurma çabası. Hatta hayal bile edemezler ki, herhangi bir ölçekte ve yaklaşımla nükleer teknolojiye yönelsinler.

Ne Fatih, Ne Kadir, Ne Siccil, ne de Fecr, Nasr ve Hürremşehr füzeleri var.

O toplulukta kimse “Ölüm İsrail'e” veya “Ölüm Amerika'ya” sloganı atmamıştır.

Orada, İsrail'in bir hata yapması durumunda güçlü bir karşılık vermek için Tümgeneral Bakıri yoktur, Tel Aviv ve Hayfa'nın kalbini hedef alan füzeleri olan komutan Hacizade yoktur.

Ahmed el-Şer'a’nın göreve başlamasından beri sadece efendilerine yaranma vardır.

Uzun yıllardır savunmasız kadınları ve çocukları vahşice kan gölüne çeviren kuduz köpeklere kuyruk sallamak.

Orada yöneticilerin düşüncesine göre, İran, Lübnan Hizbullah'ı ve Yemen Ensarullah'ı dışında düşman yoktur; Amerika, İsrail ve İngiltere ise dost ve kardeş ülkelerdir ve onlar bu topluluğun canlarını feda ettikleridir.

Ama son durum...

1- Suriye Genelkurmay Başkanlığı'na çok ağır askeri saldırı

2- Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ağır askeri saldırı

3- Bazı Siyonist rejim yöneticilerinin, Siyonist düşmanlarca etkisiz hale getirilmiş olan Colani'nin suikastı için teklif sunması

4- Son 24 saatte İsrail medyasına göre Suriye'de yaklaşık 160 farklı noktaya geniş çaplı askeri saldırı

Ve...

Geliniz, artık daha bilinçli, daha hassas bir bakışla çevremizdeki olayları değerlendirelim."



