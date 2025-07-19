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19 Tem 2025 09:22

İran’ın Nuakşot Büyükelçisi, Moritanya Başbakanı ile görüştü

İran’ın Nuakşot Büyükelçisi, Moritanya Başbakanı ile görüştü

Mauritanya Başbakanı, İran’ın Nuakşot Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede İran’ı destleklediklerini vurguladı.

İran’ın Nuakşot Büyükelçisi Cevad Ebu Cuma günü Moritanya Başbakanı Muhtar Ould Acay ile bir araya geldi.

Bu görüşmede taraflar, bölgedeki en önemli gelişmeleri ele almanın yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesine vurgu yaptılar.

Ayrıca Muhtar Ould Acay, İran’ın Siyonist düşmana karşı elde ettiği zaferi tebrik ederek Moritanya hükümeti ve halkının her zaman İran’ın yanında olduğunu belirtti.

Muhtar Ould Acay iki ülke arasındaki ilişkilerin artan düzeyinin Moritanya’nın İran’a yönelik özel bakışının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

News ID 1928783

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