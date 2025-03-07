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7 Mar 2025 16:31

İranlı büyükelçi, Moritanya Ticaret Odası Başkanı ile görüştü

İranlı büyükelçi, Moritanya Ticaret Odası Başkanı ile görüştü

İran’ın Moritanya Büyükelçisi, bu ülkenin Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı ile bir araya geldi.

İran’ın Nuakşot Büyükelçisi Cevad Ebu, 5 Mart Çarşamba günü Moritanya Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı ile bir araya geldi.

Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ortak ilgi alanları, özellikle ticaret grupları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve İran ile Moritanya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi yolları ele alındı.

Batı Afrika’da Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Moritanya, stratejik konumu nedeniyle Afrika ve Avrupa pazarlarına erişimi kolaylaştırmaktadır. İran, son yıllarda Afrika ülkeleriyle, özellikle de Moritanya ile ilişkilerini genişleterek yaptırımların yarattığı baskıyı azaltmaya ve tarım, teknik ve tıbbi ürünler gibi petrol dışı ihracat için yeni pazarlar oluşturmaya çalışmaktadır.

News ID 1925062

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