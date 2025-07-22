İran: İstanbul'da tetik mekanizması konusundaki görüşlerimizi sunacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran-Avrupa Troykası görüşmesi hakkında yaptığı açıklamada, “Üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarının ve ayrıca AB Dış Politika Yüksek Temsilcisinin Sayın Erakçi ile yaptığı görüşme sonrasında bu toplantı planlandı” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Cuma günü İstanbul’da yapılacak toplantıda diplomatik konular ve Avrupa ile ‘tetik mekanizması’ hakkında görüş alışverişinde bulunacak ve kendi tutumlarımızı dile getireceğiz; amacımız, durumu yönetmek için hangi ortak çözümlere ulaşabileceğimizi görmek olacak” ifadesini kullandı.

Garibabadi şöyle devam etti:

“Bizim açımızdan ‘tetik mekanizması’ hukuken hiçbir geçerliliğe sahip değil. Yedi yıldır nükleer anlaşma uygulanmıyor ve Avrupalı ülkeler, ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin ardından kendi taahhütlerini durdurdular. Şimdi ne iddia edecekler? İran’ın neyi yerine getirmediğini mi söyleyecekler? Kendileri anlaşmayı uyguladılar mı ki şimdi İran’dan taahhütlerini yerine getirmesini talep etsinler?”

New York ziyaretinin amaçları hakkında ise Garibabadi şunları söyledi:

“Şu anda dönem başkanlığını Pakistan’ın yürüttüğü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Salı ve Çarşamba günleri uluslararası barış ve güvenlik ile Filistin konularında iki toplantı yapacak ve Pakistan Dışişleri Bakanı bu toplantılara şahsen başkanlık edecek. İran da dâhil olmak üzere çeşitli ülkeler bu toplantılara davet edildi. Biz de bu toplantılarda uluslararası barış ve güvenlik, Siyonist rejim ve ABD’nin saldırganlığı, Filistin ve Gazze’deki durum konularındaki görüşlerimizi ifade edeceğiz.”

Garibabadi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı ile görüşmesine dair ise “Kızılhaç Komitesi Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdik ve özellikle İran’a yönelik saldırıda sivil, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlar başta olmak üzere Siyonist rejimin işlediği suçlar ve Kızılhaç’ın bu konudaki ağır sorumluluğu gibi çeşitli konuları ele aldık” dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, New York’taki ilk gününde gerçekleştirdiği diğer görüşmeler hakkında da, “Ayrıca Birleşmiş Milletler nezdindeki ülke temsil heyetleriyle bir toplantı yaptık. Bu toplantıda, İran’a yapılan saldırının uluslararası hukukla çeliştiğini, İsrail ve ABD’nin işlediği suçların boyutunu ve Birleşmiş Milletler ile Güvenlik Konseyi’nin sorumluluklarını ele aldık” diye kaydetti.