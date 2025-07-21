Çin, İstanbul'da yapılacak İran-Avrupa nükleer görüşmelerini olumlu karşıladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'deki olağan basın toplantısında İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek nükleer görüşmelere ilişkin soruyu yanıtladı.

Çinli yetkili, ülkesinin, siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl çözümden yana olduğunu belirterek, bu sorunun tek çözüm yolunun diplomasi olduğunu vurguladı.

Guo, tüm taraflara görüşmelerde sonuca ulaşılabilmesi için çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonu, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu.