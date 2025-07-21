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21 Tem 2025 15:35

İran, yerli uydu taşıyıcı roketiyle test fırlatışı gerçekleştirdi

İran, yerli uydu taşıyıcı roketiyle test fırlatışı gerçekleştirdi

Bu sabah Kasıd (Haberci) adlı uydu taşıyıcı roketiyle test fırlatışı gerçekleştirildi.

İran Uzay Kurumu Medya Danışmanı Seyyid Hamidreza Necat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Bu sabah, 21 Temmuz Pazartesi günü, İran Uzay Kurumu’nun geliştirdiği bazı yeni teknolojileri değerlendirmek amacıyla Kasıd uydu taşıyıcısı tarafından bir yörünge altı testi gerçekleştirildi. Ülkenin uydu ve uzay sistemlerinin performansını iyileştirmek için bu testler yapılıyor’’ dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun geliştırdığı Kasıd yydu taşıyıcısı şu ana kadar birçok başarılı göreve imza atmıştır.

News ID 1928848

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