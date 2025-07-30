BRICS ve Şanghay'da Çin'den İran'a destek vurgusu

Çin’in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun kuruluşunun 98. yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, Devlet Başkanı Şi Cinping’in Çin’in her zaman küresel barışın inşacısı, küresel kalkınmanın katılımcısı ve uluslararası düzenin savunucusu olduğunu vurguladığını ve Çin ordusunun da dünya barışını koruma konusunda kararlı bir güç olduğunu ifade etti.

Çinli büyükelçi ayrıca, Çin ile İran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın özünün işbirliğini derinleştirmek ve barışı teşvik etmek olduğunu belirterek, son yıllarda Çin ile İran’ın karşılıklı siyasi güveni derinleştirdiğini, çıkar bağlarını daha da güçlendirdiğini ve iki ülke halkının refahını artırmada ve bölgesel barış ile istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Zong Peiwu konuşmasının sonunda, Çin’in İran’ın ulusal egemenliğini ve onurunu korumasına ve İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü ile BRICS gibi çok taraflı platformlarda yapıcı bir rol üstlenmesine desteğini sürdüreceğini bir kez daha vurguladı.