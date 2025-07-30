İran ve Çin tarımsal işbirliğini ele aldı

İran Tarım Bakanı Ghulamreza Nuri Ghezeljeh ile Çin Tarım Bakanı Han Jun bir araya geldi.

Tarım Bakanı Nuri Ghezeljeh bu görüşmede, İran 14. Hükûmetinin Çin ile ikili işbirliğini, özellikle tarım alanında geliştirme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Nuri Ghezeljeh, tarım alanında ikili işbirliğinin öncelikli alanlarını sıralayarak, bazı tarım ürünlerimizin Çin’e ihracatını kolaylaştırmak amacıyla kalan sağlık izinlerinin hızla verilmesini talep etti.

Görüşmede Çin Tarım Bakanı Han Jun, İran Tarım Bakanı tarafından dile getirilen tutum ve özellikle ticari alışverişlerin geliştirilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına dair önerilen çözümleri faydalı ve önemli olarak değerlendirdi.

Han Jun ayrıca, Çin’in İran’dan çeşitli tarım ürünleri ithalatını artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

İki ülkenin tarım bakanları görüşmenin devamında, tarım sektörünün çeşitli alanlarında ikili işbirliğinin farklı boyutlarını istişare ettiler.

Bu alanda ikili işbirliği gündeminde çok sayıda konu bulunması sebebiyle, bakan yardımcıları düzeyinde ayrıntılı istişarelerin sürdürülmesine karar verildi.

Ayrıca, İran ve Çin arasındaki üçüncü Ortak Tarım Komitesi’nin yakın gelecekte Tahran’da düzenlenmesine karar verildi.